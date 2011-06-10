Куріння ушкоджує мозок

Пристрасть до куріння травички не така вже і нешкідлива, як думає багато любителів «пахкати». Марихуана впливає на хімічні процеси в головному мозку, проте зміни можуть бути оборотними, якщо вчасно відмовитися від наркотика.

Сканування головного мозку показало, що хронічна пристрасть до наркотика робить руйнівний вплив на людину. Зокрема, в результаті куріння марихуани в мозку знижується кількість рецепторів, задіяних в таких важливих функціях як концентрація, рух, координація, отримання задоволення, чутливість до болю, пам`ять і апетит.

У дослідженні взяли участь 30 осіб з різним ступенем наркотичної залежності. Сканування мозку показало, що у людей, що палили травичку щодня, кількість рецепторів знижувалася на 20%. «Нам вперше вдалося довести, що у людей, що захоплюються курінням марихуани, порушується робота рецепторів», - відзначають дослідники. Цікаво, що у 14 курців, які зав`язали з наркотиком, були відмічені позитивні зміни в головному мозку вже через місяць після відмови від марихуани.

zdravoe.com