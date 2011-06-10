Пошуки кишкової інфекції привели до нових підозрюваних

Влада Німеччини, де триває епідемія кишкової інфекції, проводить перевірку однієї з кейтерінгових компаній, яка працює в районі Кассель, повідомляє Reuters.

Перевіряють компанію, яка займалася виїзним ресторанним обслуговуванням дня народження неподалік Геттінгена, розповіли агентству представники місцевої влади. Вісім гостей, що побували на цьому заході 28 травня, захворіли, у трьох з них підтверджено зараження високопатогенним штамом ентерогеморагічної кишкової палички (ЕГКП).

Перевірка поки не завершена, повідомив представник відомства з охорони здоров`я району Кассель, додавши, що керівництво кейтерінгової компанії активно співпрацює з владою.

Спалах кишкової інфекції виник у Німеччині на початку травня. За даними на 9 червня, від цього захворювання померли 30 осіб. Один летальний випадок був зафіксований у Швеції, всі інші - в Німеччині. Всього небезпечне захворювання було діагностоване у 2,9 тисяч осіб у 12 європейських країнах.