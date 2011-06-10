У Росії виступають за примусову ізоляцію наркоманів від суспільства

Голова Держдуми Борис Гризлов виступив за примусову ізоляцію наркоманів від суспільства. У статті, опублікованій в "Независимой газете", він виклав своє бачення того, які повинні бути прийняті першочергові заходи по боротьбі з наркоманією в РФ.

"Кримінальна відповідальність за вживання наркотиків - потужна превентивна міра, - вважає спікер. - Всього за два роки після її введення в 1987 році в СРСР наркоманів стало в рази менше".

"Наркомани - хворі люди, - продовжив глава нижньої палати парламенту. - Але, за статистикою, їхні близькі вмирають швидше і частіше - не витримує серце". "Наркомани - хворі. Але, споживаючи наркотики, вони беруть участь у їх незаконному обігу, порушуючи тим самим права оточуючих, - констатував він. - Кожен наркоман втягує у вживання наркотиків до 20 людей. Одне це вже виправдовує його ізоляцію, - вважає Гризлов. - Але ж він ще й кримінально небезпечний - щороку в нас фіксується до 200 тис пов`язаних з наркотиками злочинів - прагнучи добути гроші на дозу, наркоман готовий піти на все, аж до вбивства".

"Так чому ми повинні чекати, коли наркоман вчинить злочин?, - задався питанням голова Держдуми. - Чи все-таки варто ізолювати його, поки він не наламав дров?". На його погляд, "так буде гуманніше і для нього, і для оточуючих". У зв`язку з цим він звернув увагу, що "ніхто не виступає проти, коли п`яному водієві не дають сісти за кермо і забирають його права, щоб він нікого не задавив".

"В`язниця або примусове лікування - ось вибір, який держава повинна жорстко ставити перед наркоманом, - переконаний керівник парламентської більшості. - Але альтернативу треба забезпечити". "А у нас не тільки з реабілітаційними центрами, але навіть з в`язницями не все так просто", - визнав він. При цьому "традиційні місця ув`язнення, де наркотики є частиною субкультури, відпадають: адже наркомана або наркоторговця треба ізолювати не тільки від суспільства, а й від наркотиків".

У цьому контексті Гризлов запропонував подумати про введення інших заходів покарання. "Наприклад, засилати наркоторговців на каторгу, - не виключив він. - Рубати ліс, класти рейки, прокладати шахти - це зовсім не те, що сидіти в персональній камері з телевізором і холодильником, та ще й керувати звідти своїм "бізнесом".

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