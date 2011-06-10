Кращі страви-щітки для виведення шлаків

Про те, що деякі продукти і страви здатні очистити наш організм від «харчового сміття», відомо давно. Звичайно, вони не «виводять шлаки і токсини», як пишуть деякі «знавці», а просто прискорюють усунення того, що ми накопичили за місяці неправильного харчування і способу життя в цілому.

1. Гарбуз. За великим рахунком, гарбуз – справжній «санітар кишечника». Салат з сирого гарбуза, натертого на крупній терці і заправлений сумішшю лимонного і апельсинового соку, – практично універсальна «щітка», що допомагає вичистити наслідки поїдання жирного, а також рясних алкогольних узливань, вивести шлаки.

2. Морква. Морква «працює прибиральницею», очищає організм тільки в сирому вигляді. Краща компанія для неї – відварна червона або чорна квасоля (так досягається хороший ранозагоювальний ефект).

3. Буряк. Багато хто знає, що сирий буряк може бути небезпечним, і після того, як ви його очистили і нарізували (або подрібнили в блендері) його треба на деякий час залишити на повітрі. Проте, саме сирий або напівсирий (відварений протягом 25 хвилин) буряк – відмінна «щітка» для кишечника.

4. Каша з висівками. Для її приготування краще використовувати злаковий коктейль з пластівців декількох сортів – вівсяних, рисових, гречаних, які необхідно змішати з висівками в пропорції 1:1. З суміші зварити рідку кашу на воді, без солі і цукру, і з`їсти її на сніданок, обід і вечерю. Але майте на увазі, у цієї каші є одне протипоказання – виразка шлунку.

5. Чечевиця. Особливо зелена і чорна – фантастичні «щітки». Деякі дієтологи пропонують включати просту юшку (простий густий суп, що складається тільки з чечевиці, води і невеликої кількості солі) чечевиці в меню і тим, хто сидить на строгій дієті, і тим, хто не відмовляє собі в надмірностях.

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