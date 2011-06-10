Чим корисний "морський рис"

Морський рис - це не традиційно використовуваний продукт, а симбіоз одноклітинного гриба і бактерії.

Рисовому квасу властиво направлена оздоровча дія на серцево-судинну систему. Його використовують при болях в серці, гіпертонії, атеросклерозі. Настій покращує загальне самопочуття літніх людей, лікує голвний біль нервового походження, попереджає онкологічні захворювання.

Одна з чудових властивостей напою — створення умов для нормального протікання обміну речовин. Є ще одна особливість в його дії на системи організму — здатність очищати зашлаковані органи. Поступово, при регулярному прийомі настою, виникають відповідні умови для розчинення і виведення піску і каменів з нирок, сечового міхура, оздоровлюються печінка і жовчний міхур, полегшується звільнення суглобів і хребта від солей.

Показаннями до прийому рисового настою є також радикуліт, поліартрит, ревматизм, ожиріння, набряклість, млявість шкіри, стан виснаження організму після перенесених хвороб, перевтома після важкої розумової і фізичної роботи.

При різних запальних процесах настій здатен узяти на себе функції антибіотиків. Його використовують при ангіні, кон`юнктивіті, захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Примочки з настоєм застосовуються зовнішньо для видалення гнійного нальоту з поверхні ран, промивання носових ходів оцтовим рисовим розчином знайшло використання при нежиті. У спекотну погоду квас добре угамовує спрагу.

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