Кому засмагати категорично заборонено

Дерматологи з Британської асоціації по боротьбі з меланомою склали список тих людей, яким не варто проводити багато часу на сонці. Тих, пише skuky.net, хто знаходяться в групі підвищеного ризику утворення всіх форм раку шкіри, якщо у них:

* Багато родимок або веснянок

* Світла шкіра, яка легко згорає на сонці

* Світлі очі (блакитні або зелені) і волосся (блондини або руді)

* Страждали від сонячних опіків, особливо в дитинстві

* Сімейний анамнез раку шкіри

* Уживані шезлонги

Основні ознаки раку шкіри:

* Родимка стала асиметричною – з нерівними краями

* У родимки змінився колір. У нормальної родимки повинен бути один колір, тобто вона повинна бути однотонною. Меланома може бути різних кольорів або навіть різних відтінків кольору.

* Будь-які зміни родимки. Якщо ви відмітили ці зміни, зверніться до дерматолога.

Зверніть увагу і на те, що меланома може розвиватися в таких частинах тіла, які зазвичай не багато бувають на сонці (наприклад, підошви ніг або ділянки між пальцями), так що краще перевірити всі ділянки тіла і навіть попросити когось перевірити шкіру голови, використовуючи фен, щоб обстежувати кожен міліметр шкіри.

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