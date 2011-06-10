Кому засмагати категорично заборонено
Дерматологи з Британської асоціації по боротьбі з меланомою склали список тих людей, яким не варто проводити багато часу на сонці. Тих, пише skuky.net, хто знаходяться в групі підвищеного ризику утворення всіх форм раку шкіри, якщо у них:
* Багато родимок або веснянок
* Світла шкіра, яка легко згорає на сонці
* Світлі очі (блакитні або зелені) і волосся (блондини або руді)
* Страждали від сонячних опіків, особливо в дитинстві
* Сімейний анамнез раку шкіри
* Уживані шезлонги
Основні ознаки раку шкіри:
* Родимка стала асиметричною – з нерівними краями
* У родимки змінився колір. У нормальної родимки повинен бути один колір, тобто вона повинна бути однотонною. Меланома може бути різних кольорів або навіть різних відтінків кольору.
* Будь-які зміни родимки. Якщо ви відмітили ці зміни, зверніться до дерматолога.
Зверніть увагу і на те, що меланома може розвиватися в таких частинах тіла, які зазвичай не багато бувають на сонці (наприклад, підошви ніг або ділянки між пальцями), так що краще перевірити всі ділянки тіла і навіть попросити когось перевірити шкіру голови, використовуючи фен, щоб обстежувати кожен міліметр шкіри.