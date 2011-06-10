Чому нікотин допомагає скинути масу тіла

Відмова від куріння корисне для здоров`я, але тягне за собою деякі труднощі, наприклад, збільшення ваги. Принаймні, так вважалося досі. У результаті дослідження американськими вченими був виявлений процес, за допомогою якого нікотин підсилює відчуття ситості: це відкриття здатне допомогти не набирати ваги тим, хто кидає курити, пише El Mundo з посиланням на публікацію журналу Science.

"На жаль, при палінні знижується вага, тому багато людей, що піклуються про свою зовнішність, вирішують продовжувати палити, щоб не погладшати, - констатує професор факультету психіатрії Єльського університету і автор дослідження Марина Р. Пічетт. - Отримані результати становлять великий інтерес, так як вони можуть спонукати таких курців назавжди відмовитися від шкідливої ​​звички без ризику потовщати ".

Про те, що нікотин пригнічує апетит, було відомо і раніше, а професору Пічетт вдалося з`ясувати, що це відбувається тому, що нікотин активує серію нейронів, безпосередньо пов`язану з почуттям насичення. "Гіпоталамус - відділ мозку, куди надходять сигнали з нашого шлунку про те, чи потрібні нам ще продукти чи ми вже отримали достатньо калорій, - каже Пічетт. - Ми з`ясували, що нікотин стимулює ряд поверхневих рецепторів, які, у свою чергу, активують серію нейронів гіпоталамуса, які пригнічують апетит ".

Пічетт відзначає, що це відкриття може бути використане не тільки для того, щоб допомогти людям кинути курити, але і для розробки нових лікарських засобів, що дозволяють боротися із зайвою вагою людям, що не курять.

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