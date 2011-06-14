Кориця - еліксир життя

Співробітники Тель-Авівського університету встановили: у даних прянощах міститься речовина під назвою Ceppt. Вона-то, якраз, затримує розвиток недуги. При цьому диво-засіб можна одержати, просто подрібнивши палички кориці в кавомолці.

Автором дослідження властивостей кориці став професор Міхаль Овадія з факультету природних наук університету Тель-Авіва. Його робота йшла наступним шляхом: спочатку учений довів, що речовини, що містяться в корі кориці, можуть інгібірувати активність вірусної оболонки. Плюс, CEppt не дає утворюватися амілоїдному білку. Далі дослідник протестував порошок кориці на генетично модифікованих лабораторних тваринах. У мишей мутації в гені приводили до активного вироблення амілоїдного білка, накопичення якого провокують хворобу Альцгеймера. Отже, учений підмішував порошок кориці у воду тварин протягом чотирьох місяців.

Після відведеного терміну у лабораторних мишей з генетичною мутацією спостерігалася нормальна поведінка. Це свідчило про уповільнення накопичення білка. Також, що важливо, кориця не була токсичною і не мала побічних ефектів.

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