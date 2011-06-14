Фруктова дієта вважається достатньо строгою, але переноситься вона легко завдяки природному цукру – фруктозі, так що навіть ласунам худнути стане набагато легше.

Фруктова дієта: правила

Що стосується фруктів, то чим різноманітніше буде твоє меню, тим краще. Літо, а це означає, що можна щодня балувати себе чим-небудь смачненьким! Але не забувай, що тобі слід відмовитися від надмірно солодких і висококалорійних фруктів, наприклад, бананів і винограду, інші ж можна вживати практично без обмежень! Проте не намагайся з`їсти якомога більше: їж рівно стільки, щоб тобі вистачило утамувати відчуття голоду. Всякий раз, коли ти відчуєш, що голодна, перекушуй фруктами замість звичних бутербродів і шоколадок.

Меню фруктової дієти

Сніданок: Знежирений йогурт/ кефір/ сир зі шматочками ягід і фруктів.

Обід: Варені грудки курки або індички із зеленим салатом і апельсин або салат з креветок з апельсинами.

Вечеря: Салат з фруктів – яблук, груш, ківі, апельсинів.

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