Зелень кропу понизить артеріальний тиск

Кріп - вихідець з країн Середземномор`я. У нас його почали використовувати лише в XVl столітті, повідомляє juliamoroz11.

Так уже повелося, що кріп у нас використовується в свіжому вигляді, найчастіше прямо з грядки. І це не випадково. У засоленому вигляді кріп багато своїх корисних властивостей втрачає. Для зимового зберігання доцільно листя кропу сушити. Взимку в харчування використовують і насіння рослини.

З давніх часів кріп служить людям і як лікарська рослина. Він знижу підвищений артеріальний тиск, розширює просвіт артеріальних судин. Має він і сечогінний ефект. Зелень кропу використовують як жовчогінне, послаблююче, відхаркувальне і поліпшуюче травлення, для поліпшення апетиту, як джерело вітамінів і засіб, який заспокоює нервову систему при безсонні.

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