Найдивніші засоби нетрадиційної медицини

Не дивлячись на активний розвиток традиційної медицини і техніки, багато людей досі віддають перевагу народним засобам лікування хвороб. З одного боку, це виливається в боротьбу властей з фітопрепаратами, що несуть потенційну загрозу. З іншого, - в активний розвиток сфери нетрадиційної медицини.

Хоча деякі лікарі і учені, у свою чергу, все ж таки звертаються до природних засобів або запозичують у тварин корисні властивості, в суспільстві все одно росте число "медичних міфів" щодо корисності тих або інших засобів. У список найбільш незвичайних методів нетрадиційної медицини входить перо павича, яке потрібно прив`язувати до ноги, щоб зцілитися від укусу отруйної змії. Далі йде сеча корови. Вважається, вона позбавляє від проблем з печінкою, серцевих недуг, закрепу.

Від проблем в статевій сфері врятують яєчка Індійської видри. Від клаустрофобії – зелені яблука. Деякі вірять, що пивна ванна дозволяє уповільнити процес старіння, а кров кажанів позбавляє від очної інфекції. Павукові сітки значаться як ліки від малярії.

newsland.ru