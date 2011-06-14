Понад $4 млрд - для вакцинації дітей з бідних країн світу

Учасники міжнародної конференції з імунізації, яка пройшла у Лондоні, зобов`язалися виділити 4 мільярди 300 мільйонів доларів для проведення вакцинації дітей з бідних країн світу.

Як повідомляє радіо «Свобода», ці кошти дадуть можливість забезпечити вакцинами проти таких тяжких хвороб, як кір, пневмонія і жовта лихоманка понад 250 мільйонів дітей.

Значна частина пожертвувань була зроблена засновником Microsoft Білом ГЕЙТСОМ і урядом Великої Британії.

За даними організації The Save The Сhildren, три чверті дитячого населення світу, яка не має можливості одержувати вакцини, живе у 10 країнах – Нігерії, Індії, Пакистані, Індонезії, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Китаї, Уганді, Чаді і Кенії.