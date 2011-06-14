Понад 100 осіб загинули внаслідок злив на півдні Китаю

Зливи, що почалися 3 червня в південному Китаї викликали паводки, обвали, селеві потоки, в результаті яких, за даними на ранок понеділка, загинули 105 осіб і 63 зникли безвісти, повідомляє РІА «Новости».

Зокрема, в провінції Хунань жертвами стихії стали 39 осіб і 21 людина зникла безвісти, в провінції Хубей загинули 29 осіб і 10 жителів зникли безвісти, в провінціях Гуйчжоу і Цзянси природні лиха забрали життя, відповідно, 24 і 13 осіб, 32 жителя Гуйчжоу зникла безвісти.

До приходу на південь Китаю рясних дощів провінції Хунань, Хубей і Цзянси протягом декількох місяців страждали від небувалої за останні півстоліття засухи. У наступні дві доби метеослужба також прогнозує дощі в цих районах.

Центральна й місцева влада вживає заходи із боротьби зі стихією й надання екстреної допомоги постраждалим районам.