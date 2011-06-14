Чим корисна "м'яка" вода

Вода є своєрідною «губкою», яка добре вбирає в себе різні речовини. Тобто вода — прекрасний природний розчинник. «Вичавлена губка» є м`якою водою, заповнена солями — жорстку. Чим сильніше «вичавити губку», іншими словами, чим менше залишити у воді солей (наприклад, багатократною дистиляцією), тим більшою біологічною активністю володітиме така вода. Її біологічна активність виявляється в тому, що «вичавлена губка», потрапляючи в організм, вбирає в себе різні речовини. Розповіді про талу, магнітну, дощову, заговорену і іншу воду відносяться до екзотики, хоча властивості води дійсно сильно змінюються під дією зовнішніх умов. Але головна біологічна властивість води — ефект «губки».

Сьогодні ми п`ємо воду абсолютно іншого складу, ніж ту, яку пили наші предки.

Одним з найенергійніших пропагандистів омолоджування організму лікувальною (м`якою) водою був Поль Брег. Його методикою і нині користується не одне покоління послідовників. Та і інші учені для очищення організму від різних «шлаків» рекомендують пити талу або дощову воду. З цього питання є достатня кількість публікацій, і немає необхідності приводити їх тут.

gigamir.net