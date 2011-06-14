Що робити, якщо набрякають ноги

Пропонуємо декілька порад, які допоможуть при набряклості ніг:

1. Не обмежувати кількість води, що випивається!

2. Приготуйте таз з прохолодною водою (не холодною!). Поставте ноги в таз на хвилин 15-20, а потім підніміть вище за рівень голови.

3. Добре допомагає масаж ступень (розтирати добре мочалкою).

4. Пити який-небудь сечогінний чай або трав`яні збори – тільки по рекомендації лікаря.

5. Випивайте на ніч склянку гарячого молока.

6. Добре допоможе зняти набряклість звичайний чай з лимоном без цукру або просто вода з часточкою лимона.

7. Брусничний компот.

8. Зняти з себе всі прикраси, особливо кільця.

Не обмежуйте себе в споживанні води, це може тільки нашкодити, викликавши прямо протилежний ефект. Якщо ви скорочуєте рідину, то організм спробує її затримувати, відповідно збільшаться набряки. Пийте не меншого 1,5 л води. Їжте супи і фрукти. Старайтеся частіше піднімати ноги до верху. Не зловживайте сіллю і спеціями – вони гальмують виведення рідини з організму. Також киньте шкідливу звичку пити лимонад і іншу солодку газовану воду!

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