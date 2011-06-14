Що робити, якщо набрякають ноги
Приготуйте таз з водою...
Пропонуємо декілька порад, які допоможуть при набряклості ніг:
1. Не обмежувати кількість води, що випивається!
2. Приготуйте таз з прохолодною водою (не холодною!). Поставте ноги в таз на хвилин 15-20, а потім підніміть вище за рівень голови.
3. Добре допомагає масаж ступень (розтирати добре мочалкою).
4. Пити який-небудь сечогінний чай або трав`яні збори – тільки по рекомендації лікаря.
5. Випивайте на ніч склянку гарячого молока.
6. Добре допоможе зняти набряклість звичайний чай з лимоном без цукру або просто вода з часточкою лимона.
7. Брусничний компот.
8. Зняти з себе всі прикраси, особливо кільця.
Не обмежуйте себе в споживанні води, це може тільки нашкодити, викликавши прямо протилежний ефект. Якщо ви скорочуєте рідину, то організм спробує її затримувати, відповідно збільшаться набряки. Пийте не меншого 1,5 л води. Їжте супи і фрукти. Старайтеся частіше піднімати ноги до верху. Не зловживайте сіллю і спеціями – вони гальмують виведення рідини з організму. Також киньте шкідливу звичку пити лимонад і іншу солодку газовану воду!