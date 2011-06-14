Єврокомісія посилить захист лікарів від випромінювання

Європейська комісія виступає за посилення захисту працівників від електромагнітного випромінювання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в проекті Директиви, затвердженому Комісією сьогодні.

Проект, зокрема, припускає посилення захисту лікарів, які надають пацієнтам послуги МРТ-досліджень, людей, які працюють з радарами, зварювальними агрегатами, і які ремонтують лінії електропередач.

Документом передбачається ввести нові граничні норми опромінювання.

Крім того, Комісія пропонує зобов`язати роботодавців надавати працівникам всю необхідну інформацію про електромагнітні випромінювання, проводити тренінги за оцінкою ризиків, а також вживати заходів зі скорочення такого опромінювання на робочих місцях.

Проект Директиви буде передано на розгляд Європарламенту і Раді ЄС.