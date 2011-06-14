Кількість жертв кишкової палички в Європі досягла 37 осіб

Кількість жертв кишкової палички E.coli у Європі досягла 37 осіб.

Як повідомила сьогодні німецька влада, в ніч на вівторок у госпіталі Ганновера помер дворічний хлопчик. Він став самою юною жертвою захворювання. До нього наймолодшою жертвою була 20-річна дівчина.

36 осіб загинули в Німеччині, ще один – у Швейцарії.