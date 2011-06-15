Небезпечні сигнали щитовидки, які не можна ігнорувати

Перепади настрою без видимої причини, дратівливість, сонливість і постійна необгрунтована втома можуть свідчити про проблеми з щитовидною залозою.

Особливо це актуально для жінок в період менопаузи, коли відбувається гормональна перебудова організму.

Гормональна перебудова робить щитовидну залозу дуже чутливою до дії стресів, інфекцій, дефіциту або надлишку йоду. Відбувається патологічне вироблення антитіл проти здорових клітин.

Ендокринологи відзначають, що сигнали організму про збої в роботі щитовидки настільки різноманітні, що багато хто легковажно може списувати їх на вік і стрес, хоча це помилково.

life.comments.ua