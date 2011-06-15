Яблука покращують фігуру

Яблучка – це не тільки смачно, але і надзвичайно корисно як для здоров`я, так і для фігури! Яблука допомагають нарощувати м`язи і боротися із зайвими жировими відкладеннями, повідомляють американські дослідники. Головне – не очищати їх від шкірки.

Учені з`ясували, що урсолова кислота, яка знаходиться в шкірці яблук, має властивості, які допомагають нарощувати м`язи і підтримувати тіло в тонусі. Експерименти показали, що урсолова кислота здатна збільшити м`язову масу на 15% і понизити кількість жиру в організмі більш ніж наполовину. Ця властивість яблук може бути корисною для людей літнього віку, м`язи яких атрофуються.

Експерти вважають, що яблука в казках не дарма називають «молодильными».

Окрім іншого, вживання яблук сприяє зниженню рівня цукру і холестерину в крові, що корисно для всіх, хто страждає від діабету, атеросклерозу або знаходиться в групі підвищеного ризику розвитку цих захворювань.

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