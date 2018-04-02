Як боротися із зайвою пітливістю в таку спеку, «Газета по-киевски» дізналася у дерматолога Алли Гергедави. Потовиділення – одна з найважливіших систем в регуляції функцій організму. В основному піт випаровується з обличчя, долонь, підошовних, пахових і пахвових поверхонь. З потом також виводяться шлаки.

– Піт, що на 90% складається з води, не має запаху. Він виділяється залозами, розташованими по всьому тілу. Неприємний запах виникає в результаті його переробки мікроорганізмами. У потовиділенні задіяні також апокринові залози, розташовані в основному на лобку і під пахвами, – там, де є волосся. Вони реагують не стільки на спеку, скільки на стрес. Коли людина нервує, вони виділяють піт з сильним запахом, – розповіла Алла Гергедава.

Особиста гігієна. Як вже мовилося, причиною неприємного запаху поту є бактерії. Тому особиста гігієна – це один з кращих способів боротьби із запахом. Отже літом приймаємо душ двічі в день, це освіжає і позбавляє від неприємних ароматів. Найінтенсивніше бактерії розмножуються у волоссі під пахвами, так що регулярне гоління також допоможе зберегти чистоту надовго. Звикайте вранці до контрастного душу – це тренує судини. І прагніть бувати в сауні або лазні.

Допомагають і трав`яні ванни: для всього тіла – раз-два в тиждень, для ніг – щодня. Найкращі травички для ванн – шавлія, кора дуба, кора верби, м`ята, польовий хвощ і ромашка. Настої з них робимо так: 4–5 ст. ложок трав на літр води, ванну приймаємо 10–15 хвилин. Крім того, можна використовувати морську сіль, приймати з нею ванни необхідно, чергуючи з травами. Дуже хороший спосіб позбавитися надмірної пітливості ніг – ванни з марганцівкою, вона відмінно усуває і запобігає запахам, але дуже сильно сушить шкіру, тому обов`язково після процедури мажемо ноги живильним кремом.

Дезодоранти – борються із запахом, але не з потом. У їх склад входять аромати, а також речовини, нищівні для мікроорганізмів, разом з якими зникає і неприємний запах. При цьому пітніти людина продовжує. Для підвищення ефективності дезодорантов їх наносять на чисту шкіру, щоб їх аромат не змішувався з вже сталим запахом поту. Якщо ви не упевнені в силі дезодоранту, застосовуйте його двічі в день – вранці і вдень, після 15.00. Є також косметичні гелі і креми для ніг з ефектом, що дезодорує. Проте переконайтеся, що в анотаціях до цих засобів написано «сприяє профілактиці грибкових захворювань і забезпечує захист від надмірної пітливості».

Антиперспіранти – зменшують виділення поту. У їх склад входять солі алюмінію, рідше – цинку, які звужують або закривають протоки потових залоз, перешкоджаючи виходу поту назовні. Шкіра при цьому залишається сухою. З мікробами антиперспіранти практично не борються. Наносити ці засоби краще вранці після душу. Слід врахувати, що, оскільки потовиділення є важливою і корисною функцією організму, повністю блокувати його не можна. Тому з антиперспірантами слід поводитися обережно і наносити тільки на пахвові западини і ноги! Запам`ятайте, якщо в спеку людина користується антиреспирантом щодня, то пахви і ступні не пітніють, зате за них цю роботу удвічі сильніше починають виконувати шкіра спини, живота, голови і верхньої частини ніг. Зараз у продажу представлено багато дезодорантів-антиперспірантів, вони володіють властивостями обох засобів, тобто борються із запахом і потом. Випускаються ці засоби як з ароматом, так і без. Рівень рН в пахвовій западині у жінок і чоловіків різний, тому не користуйтеся дезодорантами, які рекомендовані для іншої статі.

Натуральний одяг і взуття. Синтетичні тканини і матеріали не дають шкірі дихати, що сприяє сильнішому потовиділенню. Тому краще купувати одяг з натуральних тканин і вільного крою. Для спекотного літа краще підійде відкрите взуття з м`якої шкіри або натурального полотна на середньому і низькому ходу. З кросівками носимо бавовняні, а не синтетичні шкарпетки. І одяг, і взуття підбираємо за розміром, оскільки у вузькому взутті і тісному одязі ви пітнітимете більше.

Харчування. Деякі продукти сприяють сильнішому виділенню поту, а також підсилюють його запах. Наприклад, хрін, гірчиця, перець, цибуля і часник роблять запах поту ще огиднішим. Виключаємо з раціону дуже гарячу їжу, алкоголь і спеції. Замість солодких газованих напоїв краще пити мінеральну воду. Кава підвищує потовиділення. Дещо зменшують запах поту вітаміни-антиоксиданти, наприклад вітамін Е.

Медична допомога. Якщо вже пітливість так докучає і не є наслідком або симптомом якого-небудь захворювання, то тут може допомогти сучасна дерматологія.

– Існують спеціальні препарати для регулювання потовиділення: мазі, креми, пігулки. Крім того, основним методом боротьби з пітливістю в косметології є ін`єкції препаратів ботокс і диспорт, які тимчасово паралізують вироблення секрету потових залоз.

Таким чином, пацієнт може забути про піт в проблемних зонах на термін від 6 до 12 місяців. Сама ж процедура відбувається таким чином: долоню, стопу або пахвову западину обробляють знеболюючим, після чого в певні точки вводять препарат, блокуючи передачу нервових імпульсів до потових залоз. Процедура займає 30–40 хвилин, і вже через 3–4 дні препарат починає діяти, – пояснила дермакосметолог Алла Гергедава.

Протипоказання при ін`єкціях ботокса і диспорта: вагітність, лактація, нестерпність препаратів, гострі стани організму (загострення хронічних захворювань і вірусні інфекції), психосоматичні стани, неврологічні хвороби і прийом антибіотиків.

mycityua.com