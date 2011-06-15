Чим корисний чай каркаде

Цей прекрасний природний напій тонізує і зміцнює судини організму, очищає його від шлаків і токсинів і збільшує швидкість обміну речовин.

Неправильне харчування, напружений робочий тиждень, стреси ослаблюють людський організм. Для того, щоб захистити його від подібних небезпек, лікарі міжнародної асоціації рекомендують пити чай каркаде.

Крім шлаків, каркаде збільшує швидкість метаболізму, стабілізує кислотність кишечника, видаляє з судин бляшки холестеринів.

Антоциани, які надають чаю цей цікавий червонуватий відтінок, зміцнює стінки кровоносних судин.

Вітамінні комплекси, мікроскопічні елементи і амінокислоти тонізують і збільшують імунітет організму до різноманітних інфекцій. Чай є сечогінною і жовчогінною речовиною.

Охолоджений чай знижує артеріальний тиск, гарячий – підвищує. Каркаде краще не вживати людям з виразкою шлунку і гіпотонікам.

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