У Китаї через зливи й повені евакуйовано 55 тис. осіб

Зливи, що обрушилися в ніч на вівторок на ряд провінцій КНР, призвели до нових повеней, терміново евакуйовано 55 тисяч осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Синьхуа.

Через сильні дощі рівень води в місцевій річці підвищився на п`ять метрів, з міста Сяньнін у провінції Хубей евакуйовано 53 тисячі осіб. Крім того, в провінції Гуйчжоу зливи й повені змусили провести евакуацію 2,7 тисячі осіб. Увечері понеділка і у вівторок три жителі Гуйчжоу загинули від ударів блискавки. В Автономному районі Внутрішня Монголія в результаті злив і сильного граду в ніч на вівторок загинули чотири людини й більше тисячі сільськогосподарських тварин.

Сильні зливи вперше обрушилися на ряд провінцій центрального Китаю минулого тижня. Станом на вечір понеділка, жертвами викликаних ними повеней і зсувів грунту вже стали 105 осіб, 63 людини зникли безвісти.

У ряді регіонів уже поставлені історичні рекорди за опадами. Приміром, злива, що обрушилася минулого тижня на місто Юеян у провінції Хунань, є найсильнішою за 300 років ведення записів. Вона забрала життя 29 осіб, 20 зникли безвісти.

За оцінкою китайських метеорологів, зливи триватимуть щонайменше до п`ятниці.