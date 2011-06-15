Як позбутися целюліту

Спеціальної дієти проти целюліту не існує. Але найважливішу роль позбавлення від целюліту грають овочі, особливо яскравого забарвлення - помідори, шпинат, червоний перець. Овочі і салати з них сприяють відновленню ураженої целюлітом тканини.

Стрибки від целюліту: стрибати щодня по 100 разів на день. Стрибати треба не високо, обов`язково розслабивши м`язи ніг і живота, при необхідності притримувати груди.

Ванна з оливковою і апельсиновою олією проти целюліту: розвести в оливковій олії декілька крапель апельсинової і все це вилити у ванну. Поступово целюліт зменшиться. В процесі прийому ванни шкіру пощипуватиме і це добре.

Домашня кавова маска для тіла від целюліту і жирових відкладень: у кавову гущу додати блакитну глину і небагато води, краще мінеральної. Масажуючи, нанести на злегка вологу шкіру. Кофеїн сприяє розпаду жиру, а глина "витягує" надлишок рідини з підшкірної тканини.

Омолоджуюче обгортання з морської капусти для стегон: 2 пачки сухої морської капусти залити на 1 годину двома літрами гарячої води (60-70 градусів). Процідити морську капусту. Масу нанести на стегна, обмотати поліетиленом. Закутати стегна в теплі шарфи або хустки і полежати в такому муміфікованому стані близько години.

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