Автобус перекинувся в Болгарії, 8 осіб загинули, 18 поранені
15:28, 15 червня 2011Зарубіжні новини
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Водій заснув за кермом
Вісім осіб загинули і 18 зазнали поранень у ніч на середу внаслідок аварії міжміського автобуса в Болгарії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве інформагентство Novinite.
За даними дорожньої поліції, автобус, що слідував із Софії в чорноморський порт Бургас, перекинувся і загорівся на шосе за 30 кілометрів на південь від Пловдіва.
Із 18 постраждалих і доставлених у госпіталь пасажирів двоє перебувають у стані коми.
Про те чи були в автобусі іноземні туристи не повідомляється.
Поліція веде розслідування інциденту. За однією з версій, водій заснув за кермом.
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