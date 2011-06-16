Вегетаріанці швидше старіють

Вживання в їжу сирих овочів і рослинне харчування насправді шкодить загальному стану здоров`я, що суперечить загальноприйнятим переконанням.

Британські учені встановили, що загальна відмова від продуктів тваринного походження загрожує ранньому старінню шкіри і зменшенню тривалості життя.

Шляхом проведення різних досліджень було з`ясовано, що повний перехід на спосіб життя вегетаріанців загрожує необоротними негативними змінами в організмі.

Більше всього це стосується жіночої половини населення, їх репродуктивна функція пригнічується від недоліку білків і інших мікроелементів, які містяться в м`ясних продуктах.

Проте ті ж лікарі-дієтологи стверджують, що і зайві м`ясні продукти у вашому раціоні теж загрожують стану здоров`я. Найвдаліша кількість м`ясних страв в раціоні середньостатистичної жінки не повинна перевищувати трьох порцій в тиждень. Найголовніше в здоровому харчуванні – це збалансованість.

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