Маски для шкіри обличчя, що лущиться

Пілінг має важливе значення для підтримки гладкої, м`якої і красивої шкіри. При покупці засобів для обличчя і тіла, переконайтеся, що вони містять натуральні складники. Або приготовте пілінг-засоби самостійно.

Змішайте одну частину цукру з 1 частиною гліцерину або іншої маслянистої речовини - соняшникова олія, жожоба і інше. За бажанням можна додати небагато алое, для того, щоб пом`якшити шкіру. Алое має в собі цілющі властивості. А можна ще додати в суміш декілька крапель ефірної олії для приємного запаху.

Потім нанесіть маску на зволожену водою шкіру м`якими круговими рухами. Залиште на п`ять хвилин і змийте теплою водою.

Мелені волоські горіхи разом з йогуртом мають чарівні властивості для обличчя. Змішайте чверть склянки подрібнених волоських горіхів з чвертю скл. йогурту. Горіхи допомагають шкірі очищатися від лусочок, а йогрут несе в собі антибактеріальні і протигрибкові властивості. Разом ці два продукти роблять вашу шкіру чистою і свіжішою. Йогурт також має молекули молочної кислоти, яка допомагає при сухості шкіри, опіках і уповільнює процес старіння. Нанесіть маску на 10-15 хвилин і змийте прохолодною водою.

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