Як зробити харчування корисним

Треба замінити:

* консервовані фрукти свіжими,

* рафінований цукор на неочищений,

* звичайні макаронні вироби на макаронні вироби з борошна грубого помелу,

* очищений рис на натуральний,

* білий хліб на хліб із борошна грубого помелу з висівками,

* сіль "Екстра" на неочищену поварену сіль,

* ковбасні вироби на холодні м`ясні страви,

* цукерки на фрукти,

* картопляні чіпси на смажене насіння соняшника чи гарбуза,

* напівфабрикати на щойно приготовані домашні страви.

Бажано їсти більше сирих фруктів і овочів, а також варену їжу.

Не зловживати смаженими, тушкованими у жирі, копченими стравами і спеціями.

Вагітним необхідні продукти, що містять йод, - морська риба та інші продукти моря, йодована поварена сіль.

Щоб запобігти викидню, треба вживати харчові продукти, що містять магній: картопля, овочі, банани, бобові, недроблені зерна.

Якщо ви любите каву, краще обмежити її вживання до 1-2 чашок на день, щоб не спричинити посиленого серцебиття у плода та запобігти викидню. У США обстежили 550 вагітних-кавоманок. Лише одна з 14 жінок, які випивали більше як 6 чашок кави на день, змогла зберегти вагітність.

Чорний чай також містить стимулятор - кофеїн, тому його можна пити не більше як 4 чашки на день і лише через 2 години після їди, оскільки чорний чай погано впливає на засвоєння заліза.

Ваш організм сам підкаже, що йому необхідно. Тож якщо вам дуже захотілося щось з`їсти, не відмовляйте собі в цьому. Якщо ж цей продукт не дуже корисний для вас, просто з`їжте його в обмеженій кількості. Пам`ятайте, що "корисна дієта" не повинна псувати настрій.