Учені назвали найкориснішу ягоду

Фахівці Великобританії в результаті дослідження смакових і корисних якостей ягід визнали чорну смородину найкориснішою для здоров’я.

Чорна смородина, за словами вчених, перевершила всі інші ягідні культури за кількістю і концентрацією вітамінів, які містяться в ній, мінералів та інших корисних речовин.

У результаті тривалих і численних тестів у цієї ягоди були виявлені властивості протидіяти раковим захворюванням, попереджати появу діабету. Вона також захищає серцево-судинну систему людини і запобігає ослабленню розумових здібностей у людей похилого віку.