Продукти, які допомагають заснути

Знаменитий іспанський шеф-кухар, Марія Хосе Сан-Роман, стверджує, що знає які продукти сприяють хорошому сну.

Перш за все це морепродути, оскільки вони містять триптофан - амінокислоту, яка збільшує кількість гормону серотоніну. Серотонін є природним седативним засобом. Інші продукти, що містять триптофан, це молоко, банани, тофу, горіхи, цілісні зерна.

А ось професор Кевін Морган (Kevin Morgan) з Центру вивчення сну при Унівеситете в Лафборо, вважає кращим продуктом для хорошого сну - шафран. Експеримент, що проводиться на мишах, довів снодійну дію цієї спеції, пишуть Страсти.ру з посиланням на The Guardian.

«Але, найголовніше, щоб швидко і міцно заснути, потрібно уникати перевантаження травної системи, а також відмовитися від вживання перед сном алкоголю, кави і жирної їжі», - радить професор.

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