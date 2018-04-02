Якщо серце стиснуло

Серце - головний орган системи кровообігу, який забезпечує постачання поживних речовин і кисню клітинам усього організму. Доки воно здорове і працює нормально, ми, зазвичай, почуваємося комфортно. З появою патологій з боку серцево-судинної системи можуть порушуватись функції головного мозку, органів зору, слуху, внутрішніх органів тощо. Передусім відмовтеся від шкідливих звичок Вони не тільки спричиняють хвороби серця, а й значно скорочують тривалість життя.

Тютюнопаління призводить до звуження просвіту судин, унаслідок чого погіршується робота серця. Окрім того, під дією нікотину серце виконує до 15 тисяч зайвих скорочень за добу. Той, хто кидає курити, знижує ризик виникнення хвороб серця на 50%. Встановлено, що такі захворювання серця, як стенокардія та інфаркт міокарда, у тих, хто не курить, зустрічаються в 13 разів рідше, ніж у курців.

Уникайте пияцтва, алкогольні напої вживайте не часто і невеликими дозами. Зловживання алкоголем різко підвищує ризик захворювання не тільки серця, а й печінки, головного мозку та інших органів. Особливо чутливий до алкоголю молодий організм. В юності навіть пиво пити щодня дуже шкідливо - виникає алкогольна залежність. За вмістом алкоголю 1 пляшка пива прирівнюється до 1 келиха вина чи 1 чарки горілки.

Переїдання й неправильне харчування часто спричиняють ожиріння всього тіла і серця. Зокрема ожиріння серця знижує його функціональні можливості. Що більша маса тіла, то більшим буває артеріальний тиск (АТ), який у свою чергу спричиняє захворювання серця, а в старшому віці - атеросклероз судин серця та інших органів.

Стежте за масою тіла, але не вдавайтеся до виснажливих дієт. У раціоні харчування обмежте тваринні жири, співвідношення їх з олією має становити 1:3.

Солодощі замініть на мед Обмежуйте вживання виробів з білого борошна, частіше вживайте морську рибу, яка багата поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК). Люди, які надають перевагу рибі, а не м`ясу, спокійніші й урівноваженіші.

Особливо корисні для серця:

а) продукти, багаті вітаміном С, який зменшує відкладання кальцію в судинах (апельсиновий, лимонний, морквяний соки, відвар плодів шипшини);

б) два яблука на день запобігають розвитку атеросклерозу і знижують ризик виникнення інфаркту міокарда;

в) зубчик часнику, вжитий щодня, знижує ризик тромбозу судин і рівень холестерину в крові та сповільнює процеси старіння;

г) помідори мають антиоксидант глікоген, який захищає серце від старіння;

Обмежте вживання солі. ВООЗ рекомендує вживати не більше 5 г солі на добу. Сіль утримує в організмі воду і сприяє підвищенню АТ.

Рухайтеся, щоб зміцнити серце Якомога більше рухайтесь. Рухи тренують і зміцнюють серце, знижують АТ. Навіть ходьба по 45 хв. 4-5 разів на тиждень знижує АТ на 7-10 мм рт.ст.

Бережіть себе від перевантаження. Значне фізичне навантаження без попереднього поступового тренування може бути небезпечним для серця.

Наведу приклад: чоловік середнього віку вів малорухливий спосіб життя, займався розумовою працею. Отримавши ділянку під дачу, привіз машину цегли, яку розвантажив удвох з водієм. Водієві нічого, а його серце не витримало такого фізичного навантаження, адже було не треноване.

У разі підвищення АТ увесь час контролюйте його і щодня приймайте гіпотензивні (для зниження АТ) препарати. Високі показники АТ збільшують ризик виникнення інфаркту міокарда в 3-4 рази, а інсульту - в 7 разів.

Частіше посміхайтеся і радійте життю Відчуття щастя - це ліки для серця: розріджується кров, у ній знижується рівень гормону стресу.

Встановлено, що у щасливих жінок нижчий рівень фібриногену, який бере участь у згортанні крові, а отже, нижчий ризик виникнення серцевих захворювань.

Уникайте і не провокуйте психоемоційних стресів, виявів злості, сварок. Вони можуть завдати шкоди вашому серцю. Що сильніший стрес, то прикріші наслідки.

Завжди висипайтеся - сон відновлює сили всього організму, зокрема й серця. Після достатнього сну з`являється відчуття бадьорості і навіть свіжості, обличчя гарнішає.

У старшому віці з розвитком атеросклерозу судин серця у разі фізичного навантаження можуть з`являтися неприємні відчуття через нестачу кисню. Наприклад, ви йдете прискореною ходою і відчули незначний стискаючий біль у ділянці серця. Зупиніться і постійте без руху кілька хвилин. Після зникнення болю йдіть повільніше. Обстежтеся в лікаря. Якщо біль подібного характеру повторюватиметься, це вказує на прояви стенокардії. Потрібно приймати препарати, які розширюють судини серця (нітросорбід, нітрогранулонг, ериніт тощо). Перед фізичним навантаженням доцільно прийняти один із тих препаратів, який ви вже використовували. При собі завжди слід мати валідол, нітрогліцерин. Валідол діє на серце заспокійливо, нітрогліцерин (1 таблетка під язик) швидко розширює судини й усуває біль у серці.

І ще одне застереження: якщо вам за 40 або якщо у вас навіть найменші проблеми із серцем чи АТ, ніколи не доганяйте транспорт. Знаю випадок, коли чоловік, підбігши за тролейбусом, не зміг з нього вийти. Його серце не витримало цього, здавалося б, незначного навантаження.

У разі потужного стискаючого болю за грудиною (частіше в ранкові години) чи раптового відчуття нестачі повітря й запаморочення, появи поту на обличчі, викликайте кардіологічну швидку допомогу, яка надасть першу допомогу і зробить електрокардіограму (ЕКГ). До приїзду швидкої допомоги покладіть під язик таблетку нітрогліцерину, посидьте спокійно або полежте. У випадку негативних показників ЕКГ вас відвезуть на лікування в кардіологічне відділення лікарні. Що швидше вас госпіталізують, то швидше внаслідок проведеного лікування нормалізується робота серця.