Як пов'язані аритмія та жовчнокам'яна хвороба
13:48, 16 червня 2011Зарубіжні новини
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Подразнюються нервові закінчення
Порушення ритму серцевої діяльності (аритмія) може виникати з різних причин. Серед них значна роль належить і жовчнокам`яній хворобі. Тому, наприклад, аритмія може бути спричинена наявністю каменів у жовчному міхурі. Внаслідок подразнення ними чутливих нервових закінчень (рецепторів) внутрішньої стінки жовчного міхура нервові імпульси можуть передаватися на серце і спричиняти порушення його ритму.
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