Як пов'язані аритмія та жовчнокам'яна хвороба

Порушення ритму серцевої діяльності (аритмія) може виникати з різних причин. Серед них значна роль належить і жовчнокам`яній хворобі. Тому, наприклад, аритмія може бути спричинена наявністю каменів у жовчному міхурі. Внаслідок подразнення ними чутливих нервових закінчень (рецепторів) внутрішньої стінки жовчного міхура нервові імпульси можуть передаватися на серце і спричиняти порушення його ритму.