У Естонії на пісенному фестивалі отруїлися сотні панків

У Естонії на фестивалі панк-пісень, який відбувся минулими вихідними, декілька сотень людей зазнали харчового отруєння і були госпіталізовані у тяжкому стані, пише www.newsru.ua.

"Я вважаю, що це пов`язано з помилкою при поводженні з харчовими продуктами. Звідки вона виникла, у випадках з харчовими отруєннями визначити дуже важко", - заявила радниця з епідеміології департаменту з охорони здоров`я Кууло Кутсар.

Видання зазначає, що ознаки отруєння були як у представників творчих колективів, так і у глядачів. У зв`язку з подією подано заяву до ветеринарно-продовольчого департаменту. Його співробітники ще не визначили джерела зараження.

Всього на фестивалі було близько 2 тисяч людей, з яких близько 1 700 скористалися послугами місцевих пунктів харчування.