Перша допомога при гіпертензивному кризі
14:37, 16 червня 2011Зарубіжні новини
1
Ліки і "швидка"
1. Прийняти під язик 5 крапель фармадипіну, чи таблетку ніфедипину (фенігидину) або каптоприлу під язик.
2. У разі стискаючого чи давлячого болю в ділянці серця чи за грудиною прийняти під язик таблетку нітрогліцерину.
3. Негайно викликати швидку допомогу, лікар якої зробить ін`єкцію ліків для зниження АТ крові і поліпшення самопочуття.
З урахуванням інтенсивності й особливостей клінічних проявів ГК лікар після надання невідкладної меддопомоги за показаннями госпіталізує хворого в кардіологічне чи неврологічне відділення лікарні.
У разі ознак чи підозри інфаркту міокарда чи інсульту, що раніше госпіталізується хворий, то кращі будуть результати стаціонарного лікування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter