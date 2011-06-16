Перша допомога при гіпертензивному кризі

1. Прийняти під язик 5 крапель фармадипіну, чи таблетку ніфедипину (фенігидину) або каптоприлу під язик.

2. У разі стискаючого чи давлячого болю в ділянці серця чи за грудиною прийняти під язик таблетку нітрогліцерину.

3. Негайно викликати швидку допомогу, лікар якої зробить ін`єкцію ліків для зниження АТ крові і поліпшення самопочуття.

З урахуванням інтенсивності й особливостей клінічних проявів ГК лікар після надання невідкладної меддопомоги за показаннями госпіталізує хворого в кардіологічне чи неврологічне відділення лікарні.

У разі ознак чи підозри інфаркту міокарда чи інсульту, що раніше госпіталізується хворий, то кращі будуть результати стаціонарного лікування.