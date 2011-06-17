Як знизити артеріальний тиск

Відомий метод зниження артеріального тиску відваром ягід калини в меді: півсклянки розтовчених свіжих плодів калини змішати з двома третинами склянки гречаного меду. Нагрівати на малому вогні до кипіння. Охолоджену суміш вживати по 1 столовій ложці тричі на день протягом 1,5 місяця.

Для реабілітації після стабільних і ускладнених форм артеріальної гіпертензії доцільно тривалий час (упродовж 2 місяця) застосовувати такий трав`яний збір: корені шоломниці байкальської - 25 г, кореневища клопогону, патринії, рутвиці, спаржі - по 20 г, кори евкомії в`язолистої - 15 г, плодів горобини чорноплодої - 10 г. 20 г подрібненої і ретельно перемішаної суміші залити двома склянками окропу. Приготувати відвар. 2 столові ложки збору залити 2 склянками окропу і нагріти на водяній бані протягом 15-30 хв. Проціджений та охолоджений відвар вживати по півсклянки тричі на день за 30 хв. до їди.

У разі раптового підвищення артеріального тиску в жінок у клімактеричний період народна медицина пропонує: спочатку відкриті поверхні рук і ніг обкладають зеленим листям капусти, а на нижню частину живота прикладають полотняний рушник або чисту ганчірку, змочені соком червоного буряка. Додатково можна прийняти півсклянки настою квіток глоду, нагідок, трави сухоцвіту, меліси, собачої кропиви, рутвиці, материнки (у рівних частинах). Готувати як попередній відвар.

Якщо гіпертонічна хвороба проявляється функціональними нервовими розладами - надмірною дратівливістю, емоційною збудливістю, порушеннями сну, доцільно використовувати такий фітотерапевтичний засіб: змішати у рівних пропорціях листя меліси, розмарину, рути, траву материнки, собачої кропиви, квітки примули, лаванди, суцвіття хмелю, кореневища валеріани і синюхи блакитної. Із цього збору щодня (ліпше увечері) готують відвар. 2 столові ложки сировини залити 2 склянками окропу і нагрівати на водяній бані протягом 15-30 хв. Процідити, охолодити. Приймати наступного дня по півсклянки тричі на день за півгодини до їди.

Якщо артеріальний тиск підвищується у хворих на стенокардію, після інфаркту міокарда, а також супроводжується серцевими розладами - перебоями серцебиття, болем за грудниною, доцільно до вівсяного відвару додавати чверть склянки густого відвару з квіток глоду, плодів дикої моркви, селери, анісу та фенхелю, взятих в однакових частинах.

Вівсяний відвар: 1 склянку вівсяного борошна змішують з 1 л води. Кип`ятити на невеликому вогні до зменшення початкового об`єму вдвічі. Проціджений відвар вживають по півсклянки двічі на день перед їдою протягом 1,5-2 місяців. За 2-3 місяці курс повторити.