Чому молочниця любить літо?

Свербіння у ділянці піхви, паління, болі під час сечовипускання і неприємні сирнисті виділення — головні супутники молочниці, готові перекреслити всі плани на відпочинок. Адже саме в літній період жіночий організм найменше захищений від грибка. З чим це зв`язано і як справитися з напастю, щоб повернути радість відпустки? Що таке молочниця і чому вона «любить» літо?

Молочницю викликає грибок Candida, який в перекладі з англійського звучить як «солодощі», «цукерки» (від слова «candy»). Таку назву він одержав через свою приналежність до класу цукроміцетів. Хоча саме захворювання солодким точно не назвеш. Симптоматика молочниці украй неприємна і викликає страшний дискомфорт. Нестерпне свербіння переслідує жінку протягом всього дня, а хворобливі відчуття у ділянці геніталій заважають вести повноцінний спосіб життя.

До цих проблем додається ще одна — неприємний запах в інтимній зоні. Позбавитися його практично неможливо поки не будуть зняті гострі симптоми молочниці. Тому при найближчому знайомстві з протилежною статтю може виникнути ніякова ситуація.

За приблизними підрахунками гінекологів, у 75% жінок зі всього світу хоч би раз в житті була молочниця. При цьому безліч випадків розвитку хвороби припадає на літній період, коли організм переживає всілякі стреси: сезонну алергію, зниження імунітету через переліт і акліматизацію, порушення мікрофлори піхви від купання в солоній воді, дисбактеріоз, викликаний різноманітністю незвичної їжі, і багато чого іншого. Все це разом зі спекою та вологим кліматом провокує розвиток грибка.

Найнеприємніше, що передбачити появу молочниці неможливо, а лікувати її потрібно вже при перших симптомах. По-перше, це позбавить від страшних відчуттів, по-друге, врятує від переходу молочниці в хронічну форму, якщо її запустити. Тому при собі завжди потрібно мати препарати, здатні зупинити перебіг хвороби.

Як правильно вибрати ліки від молочниці? Лікарські засоби від молочниці повинні мати дві якост — ефективність і безпеку. Але часто препарати тільки «маскують» хворобу. Як правило, до них відносяться пігулки, капсули і свічки одноразового прийому. У основі більшості з них лежить речовина флуконазол. Вони за добу знімають симптоми молочниці, і, здається, що хвороба пішла. Проте інфекція залишається і у будь-який момент може відбутися загострення.

Близько 10 його видів класу Candidaвикликають молочницю. При цьому більшість з них володіють стійкістю до флуконазолу. Навіть ті грибки, які одного разу були знищені цією речовиною, наступного разу з легкістю протистоять їй. Крім того, пігулки приймаються перорально (через рот), а значить, в кров потрапляє «зайва хімія».

Краще зі своїм завданням справляються вагінальні свічки, які призначаються курсом. Вони діють місцево, а тому найефективніші і безпечні.

Як запобігти розвитку хвороби?

Щоб створити додатковий захист від молочниці, потрібно дотримуватися простих правил:

•Не ходіть після купання довго в мокрому купальнику. Вологий одяг сприяє розвитку грибка.

•Дієта: велика кількість солодкого порушує pH піхви і створює сприятливі умови для інфекції.

•Вживайте вітаміни для підтримки імунітету.

•Старайтесь носити нижню білизну з бавовни. Відсутність повітря і скупчення поту, викликані носінням синтетичної білизни, чудово підходять для молочниці.

•Покладіть у аптечку вагінальні свічки. Своєчасний початок лікування позбавить надалі від тривалих курсів.

newsland.ru