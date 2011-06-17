Сушені фрукти набагато за свіжі?

На міжнародному конгресі, в якому брали участь фахівці із США, Греції, Японії, Туреччини і Великобританії, публіці була продемонстрована наукова доповідь на тему: «Сухофрукти: особливий помічник для виконання дієт по вживанню фруктів в їжу».

По ходу дослідження було встановлено, що висушені фрукти нічим не відрізняються від свіжих по складу, а навіть навпаки, набагато корисніші. Цю гіпотезу підтвердили дієтологи міжнародної асоціації, повідомивши, що в сухих фруктах багато клітковини.

У зв`язку з особливим станом, сухофрукти є унікальним засобом для профілактики порушень обміну речовин.

Також ці корисні ласощі знижують ризик розвитку ракових захворювань. Велике число фенольних сполук в сухофруктах зменшує ймовірність розвитку серцево–судинних захворювань.

Дослідження проводилося за участю добровольців з жителів США, Японії, Греції, Великобританії і Туреччини.

receptkulinar.ru