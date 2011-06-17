Яка їжа заважає вагітності

Міф про те, що свіжі овочі набагато корисніші від тих, що пройшли кулінарну обробку, розвінчаний. Дослідники з Нової Зеландії заявили, що якщо вживати свіжі томати, то лише 4% лікопину – могутнього антиоксиданту, який в них міститься, будуть засвоєні організмом.

При цьому, за теоретичними даними, з томатів можна витягнути 75% антиоксидантів. І, не дивлячись на те, що лікопин, який міститься в сирих овочах, не може повністю засвоїтися в травному тракті людини, після кулінарної обробки (наприклад, при вживанні помідорів у вигляді томатної пасти) значно підвищується засвоюваність цього і інших корисних речовин.

Томатні продукти широко застосовують при виготовленні грузинських, таджицьких, азербайджанських, казахських, узбецьких і вірменських страв. У різні заправні супи і національні страви з тушкованої риби, м`яса або овочів бажаним є додавання свіжих помідорів. При їх відсутності заміною може стати томат-пюре.

Трапилося те, чого так чекала безліч жінок, які безнадійно намагалися завагітніти впродовж багатьох років. Британські дослідники з`ясували, що однією з проблем безпліддя є вживання соєвих продуктів.

mndg.ru