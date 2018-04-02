6 правил для здорової психіки

Ми не розглядатимемо психічних патологій. У полі уваги буде людина, яка вважається здоровою, але, проте, досить часто страждає від стресів і негативних емоцій. Що ж сприяє правильному існуванню особистості? За яких умов людина відчуває себе найкраще? Адже якщо ми знатимемо, що потрібно кожному з нас для нормального існування в цьому світі, то зможемо хоч якось наблизитися до досягнення гармонії у власній душі. А при достатній старанності і увазі до власної особистості цілком можливо зробити так, що цей стан поселиться в душі надовго, і ви зможете поділитися ним з своїми близькими людьми.

Оскільки головним показником високорозвинутої особистості є психологічне благополуччя, для комплексного розвитку потрібно знати основні складові психологічного здоров`я і благополуччя. Їх всього шість.

1. Першою і найважливішою складовою є сприйняття себе як людини, вартої поваги. Це центральна ознака ментального здоров`я людини.

2. Уміння людини підтримувати позитивні, теплі, довірливі відносини з іншими. Люди з такими якостями мають вищий потенціал до любові і дружніх відносин.

3. Автономність - це незалежність і здатність людини регулювати свою поведінку зсередини, а не чекати похвали або оцінки себе з боку оточуючих. Це здатність, завдяки якій людина може не дотримуватися колективних вірувань, забобонів і страхів.

4. Здатність людини активно вибирати і створювати власне оточення, яке відповідає її психологічним умовам життя.

5. Наявність мети в житті - упевненість в наявності мети і сенсу життя, а також діяльність, направлена на досягнення цієї мети.

6. Самоудосконалення - мало досягти тих характеристик, які були описані вище, важливо розвивати власний потенціал. Тобто повинна бути потреба реалізації себе і власних здібностей. Важливим аспектом ставлення до себе, як до особистості, здатної до самоудосконалення, є також відкритість новому досвіду.

За великим рахунком, психічне здоров`я залежить від стану нашого тіла, психіки і соціального оточення.

Для дітей потрібні додаткові умови:

- присутність батьків;

- уважне ставлення до емоційних потреб дитини;

- більше самостійності і незалежність.

Можна намалювати коло, розділити його умовно на 6 секторів і оцінити кожен сектор за десятибальною шкалою. Так ви наочно зможете дізнатися, де саме і в якому аспекті вашого життя є невирішені проблеми. Залишиться тільки зайнятися їх вирішенням - а якщо займетеся, вирішите обов`язково. Здоров`я вам!

Підготував Дмитро Кононов.