Який чай шкідливіший за алкоголь

Дослідження, проведене лікарями з Медичного центру Університету Рочестера (University of Rochester Medical Center) виявило, що популярний чай з рослини під назвою «кава» може привести до ниркової недостатності або руйнування м`язової тканини.

Фахівці прийшли до такого висновку, проаналізувавши стан 34-річного велосипедиста, якого знайшли на узбіччі дорогі без свідомості. Дійсна причина його стану дуже здивувала медиків. Вся річ у тому, що пацієнт є любителем чаю з кави, п`є його двічі в тиждень, але в день події він випив удвічі більше, ніж зазвичай.

Кава є рослиною з сімейства перцевих і росте на тропічних островах в південній частині Тихого океану.

М.Камалі вважає, що кава індукувала м`язову слабкість, що привело до надмірного навантаження і стресу. Подібний випадок відбувся удруге в практиці медиків, раніше вже повідомлялося про негативну дію чаю кава на м`язову тканину.

kazakh-zerno.kz