Учені пояснили, чому люди зраджують

Німецьки вчені дійшли висновку, щю люди зраджують одне одному через "гени зради", які передаються у спадок.

Німецькі вчені з орнітологічного інституту Макса Планка на прикладі птахів амадин встановили, що схильність до зрад, ймовірно, обумовлена генами.

"Досліджуючи сексуальну поведінку зебрових амадин, вчені виявили: схильність до безладних статевих зв`язків передається з покоління в покоління", - пояснює журналіст Джером Тейлор.

Зазвичай зеброві амадини, подібно лебедям і горлицям, утворюють моногамні пари на все життя. Але невелика частка самців і самок часто дозволяє собі позашлюбні сексуальні зв`язки. Для самців вигоди зрад очевидні - це можливість широко розповсюдити свої гени. Але невірна самка ризикує втратити постійного партнера чи підхопити якусь хворобу, пише The Independent.

І ось нещодавно вчені зробили висновок: серед амадин схильність до зрад обумовлена ​​генами, іншими словами, дочки недолугих амадин, в тому числі самців, набагато частіше зраджують партнерам, ніж дочки моногамних. Гени - ключовий фактор сексуальної поведінки, резюмував дослідник Вольфганг Форстмейер.

Вчені не виключають, що люди, батьки яких більш схильні до зрад, також часто зраджують своїм партнерам.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що чоловіки з низькими, глибокими голосами користуються великим успіхом у жінок, однак саме такі представники сильної статі більш схильні до зради.

tsn.ua