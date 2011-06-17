Що робити, щоб бути щасливим

Щоб жити щасливо і не впадати в депресію, поклопочіться про свій сон, радять учені. Менше шести годин сну щодня призводять до зниження якості життя і погіршення психічного здоров`я.

Як показали дослідження, результати яких були представлені на 25-ій конференції Асоціації професійних співтовариств з проблем сну, нормальний сон тривалістю в 6-9 годин, асоціюється з психічним здоров`ям і високим рівнем задоволеності життям. Недолік сну, у свою чергу, помітно знижує якість життя і може стати причиною депресії.

«Ми були здивовані, коли виявили, що погіршення якості життя і психічного здоров`я пов`язане як з недоліком сну, так і з його надлишком. Всім відомо, що недосипання загрожує різноманітними проблемами, проте мало хто знає, що надлишок сну також є негативним», - відзначають дослідники.

Експерти вважають, що кількість сну, необхідна людині, залежить від її індивідуальних особливостей. В середньому дорослим здоровим людям рекомендується спати близько 7-8 годин на добу, щоб залишатися бадьорими протягом дня.

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