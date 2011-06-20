Щоб не поправлятися, вживайте кабачки

Кабачки особливо впливають на людський організм своєю низькою калорійністю і корисною дією. Вони складаються на дев`яносто відсотків з води. Окрім води в них міститься цукор, важливі органічні кислоти, клітковина, мінеральні солі, вітаміни, каротин.

Кабачки широко застосовуються в дієтології і лікувальному харчуванні. Людям з зайвою вагою рекомендують приймати в їжу кабачкові страви. Їх можна їсти скільки душі завгодно і не поправлятися. Кабачки можна їсти варені, тушковані, свіжі.

Кабачки виводять жовч, сіль важких металів, рідину і холестерин з організму. Це робить позитивний вплив на серцево–судинну систему, на хворих, які страждають недокрів`ям, цукровим діабетом, алергією і гастритами.

М`якоть кабачків добре абсорбує токсини і холестерин, очищаючи організм. Ці овочі украй корисні літнім людям, покращуючи їх стан. Протистоять розвитку атеросклерозу. Різноманітні рецепти, пов`язані з кабачками, застосовуються в народній медицині.

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