3 вправи для ідеального пресу

Перша вправа – зворотний згин.

Початкове положення: лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, руки уздовж тіла.

Для виконання вправи одну ногу кладемо на іншу трохи вище за коліно і починаємо підйом опорної ноги. Прагніть підіймати ногу якомога вище, щоб лежача зверху нога торкалася грудей. При згинах стежте, щоб підйом опорної ноги виконувався за рахунок м`язів преса. Після виконання вправи міняємо положення. Необхідно зробити по 25 підйомів кожною ногою.

Друга вправа – бічні нахили. Для її виконання можна скористатися гантелями.

Початкове положення: ноги на ширині плеч, одна рука зігнута в лікті і закладена за спину, друга рука з гантелею витягнута уздовж тіла.

Вправа полягає в бічних нахилах і підйомах тіла в той бік, де знаходитися рука з гантелею. При виконанні стежте, щоб нахили відбувалися за рахунок ваги тулуба, не згинайте спину. Необхідно зробити 25 ритмічних повторень, після чого слід змінити сторону нахилу і перекласти гантелю в іншу руку.

Третя вправа – підйом ніг.

Початкове положення: лежачи на спині, руки уздовж тіла.

Для виконання вправи підіймаємо ноги до вертикального положення щодо підлоги і кладемо назад. При цьому стежимо, щоб ноги не згиналися в колінах. Необхідно виконати 15 повторень.

Комплекс з цих трьох легких вправ необхідно робити щодня. І хоча на їх виконання ви витратите максимум 10 хвилин, вже через тиждень буде видно зміни і поліпшення.

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