Які трави очищають печінку

Стреси, неправильне харчування, прийом різних медикаментів, вживання алкоголю і екологія - все це страшний удар для нашої печінки. Існує велика кількість народних способів очищення і лікування печінки.

1.Береза біла.

При захворюваннях і в якості жовчогінного засобу, для поліпшення жовчовиділення можна застосовувати настій листя берези або березових бруньок. Потрібно узяти одну ложку бруньок або дві ложки листя, залити 1/2 л кип`ятку, додати невелику кількість питної соди, настояти одну годину, процідити. Застосовувати по 1/2 склянки, бажано до їжі, чотири рази на день.

2. Спориш.

Беремо три частини - трави споришу, одну частину - ромашки аптечної, чотири частини - звіробій і квітки безсмертника, дві частини - кора жостеру. Потім все це змішати і узяти 50 г суміші, залити холодною водою, в кількості одного літра, на ніч. З ранку, поставити на плиту і довести до кипіння, кип`ятити хвилин десять, процідити і можна приймати. Першу порцію, випити натщесерце, а відвар, що залишився, розділити на чотири частини і випити в перебігу дня.

3. Дивосил високий.

Необхідно узяти одну чайну ложечку, залити склянкою холодної води, настояти десять годин, процідити і приймати тричі в день по 50 г до їжі.

4. Кукурудзяні рильця.

Одну столову ложку рилець заварити склянкою кип`ятку, настояти протягом години. Після того, як процідили, приймати по столовій ложці, кожні три години.

5. Звіробій.

Цей відвар допомагає як протизапальний і жовчогінний засіб. Узяти одну столову ложку і залити холодною водою (200 мл), кип`ятити хвилин 15. Приймати до трьох разів на день по 50 мл.

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