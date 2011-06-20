Від чого вилікує зелений чай

Одна із корисних сполук, яка містяться в зеленому чаї, володіє потужною здатністю збільшувати кількість Т-клітин, які відіграють ключову роль у функціонуванні імунної системи і придушенні аутоімунних захворювань, повідомляють вчені Університету штату Орегон і Університету штату Коннектикут /США/ і Національного університету Чангвон в Південній Кореї. Фармацевтичні препарати виконують аналогічні функції, але мають токсичні побічні ефекти. Природні ж сполуки ув чаї навпаки безпечні і мають довгостроковий, стійкий позитивний ефект на імунітет, говорять клініцисти. Вони сподіваються, що зелений чай можна буде використовувати для контролю різних аутоімунних проблем і захворювань.

Існує багато типів клітин, які грають різні ролі в імунній системі нашого організму. При аутоімунних хворобах, що варіюються від простої алергії до діабету і хвороби Лу Геріга, цей процес йде шкереберть, тому що імунітет помилково атакує нормальні клітини в тілі. Т-клітини регулюють роботу імунної системи, а їх дія в свою чергу контролюється іншими біологічними процесами, такими, як фактори транскрипції і метилування ДНК, пояснюють імунологи. Лікарі вирішили провести експерименти з основними поліфенолами в зеленому чаї під назвою EGCG, які, як вважається, відповідальні за протизапальні й протиракові властивості. Як виявилося, склад напою підвищує виробництво Т-клітин, не змінюючи основні коди ДНК і таким чином не завдаючи шкоди природній роботі імунітету.

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