Ім`я - кодовий набір літер
Тисячоліттями ім`я виконувало захисну функцію
Батьки твердо переконані, що їхній малюк виросте самим добрим, найкрасивішим і розумнішим на світі, тому ім`я для нього намагаються вибрати найпрекрасніше.
Що з цього виходить на практиці, розповідають психологи.
Звуком власного імені ми готові впиватися годинами, і в устах досвідчених маніпуляторів воно перетворюється на наживку. Не даремно ж психологи рекомендують називати співрозмовника на ім`я як можна частіше, особливо якщо вам потрібно щось від нього отримати або в чомусь переконати.
«Ім`я - це невід`ємна частина нашого« я », - пояснює сімейний терапевт, член Товариства сімейних консультантів і психотерапевтів, викладач Інституту практичної психології та психоаналізу Олена Фісун. - Навіть якщо воно цілком рядове, для людини, яка його носить, воно все одно унікальне ».
Проте особливим змістом цей кодовий набір літер наділяємо не ми самі, а наші батьки.
Тисячоліттями ім`я виконувало захисну функцію, оберігаючи свого власника від темних сил.
У давні часи люди ставилися до нього як до амулета і розголошували його тільки в особливих обставинах, вважаючи за краще в повсякденності користуватися псевдонімами.
З приходом християнства новонароджених стали називати на честь святих, які все життя мали висвітлювати своїм підопічним вірну дорогу і давати поради на крутих поворотах. Цікаво, що в XXI столітті ці містичні повір`я до цих пір в ходу.
Рішення, як охрестити малюка, повинні приймати обидва батьки. міркування чоловіка на цей рахунок ігнорувати не можна хоча б тому, що по батькові дитині передається від тата і чоловікові може бути зовсім не байдуже, як воно буде гармоніювати з обраним ім`ям.
Незліченні збірники імен, що відображають різні релігійні та філософські вчення, пропонують батькам готові біографії. Бажаєте, щоб син ріс слухняним і поважав старших? Мрієте, щоб донька вийшла заміж за мільйонера
Хочете, щоб діти вчилися на одні п`ятірки? Не сумнівайтеся, в асортименті автора відшукається варіант на будь-яку злобу дня.
За тим же принципом працюють астрологи, які для більшої важливості звіряються з гороскопом. У вчених, яким дуже підходить приставка «псевдо», інший підхід: вони опираються на статистику і вивчають вплив звукових поєднань на мозок.
«Батьки, які бажають своєму малюкові щастя і добра, прагнуть підібрати не просто ім`я, а оберіг на успіх, - коментує дитячий психолог, експерт Центру надання психологічної допомоги дітям і підліткам Тетяна Беднік. - Але навіть якщо вони керуються особистими принципами, спонукальний мотив у них той самий».