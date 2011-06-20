Кашпіровський виграв суд у головного психіатра

Психотерапевт Анатолій Кашпіровський виграв у ВГТРК і головного психіатра Міноборони Росії Владислава Шамрея справу про захист честі і гідності. За рішенням Свалявського суду відповідачі повинні виплатити Кашпіровському 200 тисяч рублів за заподіяння моральної шкоди, повідомляє агентство РИА Новости з посиланням на адвоката позивача Сергія Жоріна.

Кашпіровський подав до суду після виступу Владислава Шамрея у телепередачі "Смерті немає. Таємниця академіка Бехтерєва" в 2008 році. Тоді Шамрая заявив, що телесеанси Кашпіровського наносили шкоду багатьом людям, причому екстрасенс нібито розумів це.

У ході розгляду телекомпанія і головний психіатр Міноборони зажадали рішення Замоскворецького суду, який у 2001 році визнав сеанси Кашпіровського шкідливими для здоров`я. Але відповідачам не вдалося довести, що екстрасенс наносив людям шкоду навмисно (такий злочин підлягає кримінальній відповідальності).

Анатолій Кашпіровський став відомий у 80-х роках завдяки телевізійним "сеансам психотерапії". Шкідливими сеанси Кашпіровського визнав не тільки московський суд - в 2007 році світовий суддя Челябінська оштрафував психотерапевта за незаконне цілительство. Тоді експертиза прийшла до висновку, що екстрасенс на своїх сеансах використовує шкідливі для здоров`я людини методи гіпнозу. У 2009 році Кашпіровський вів серію передач на НТВ.

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