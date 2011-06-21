Полуниця відбілює зуби

Учені з`ясували, що солодка ягода полуниця чинить вибілюючу дію на зубну емаль.

Тепер не потрібно витрачати величезні гроші на штучне вибілювання в клініці, досить просто насолодитися цією прекрасною ягодою.

Секрет її можливості ховається в яблучній кислоті, яка очищає зубну емаль від верхнього шару.

Але не потрібно перестаратися. Лікарі радять не їсти солодку і корисну ягоду дуже часто, інакше вона може завдати величезного збитку вашим зубам, повністю зруйнувавши емаль зуба.

За словами фахівців, в полуниці міститься велика кількість вітамінів. Ягода є дуже корисною і благотворно впливає на весь організм. Медики рекомендують в невеликих кількостях і щодня вживати в їжу полуницю. Корисні ягоди використовують при приготуванні різноманітних страв.

receptkulinar.ru