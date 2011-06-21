Від чого найчастіше помирають люди

Головними причинами більшості смертей в світі є неінфекційні захворювання, такі як рак, діабет, хвороби серця і легенів, дійшли висновку експерти Організації Об`єднаних Націй.

Як повідомляє NEWSru, згідно з докладом, поширеним у штаб-квартирі ООН, ці чотири види неінфекційних захворювань викликали дві третини всіх випадків загибелі людей.

За даними фахівців, масштаби цих захворювань швидко ростуть, завдаючи світовій економіці збитків, які обчислюються трильйонами доларів. Хоча світова спільнота сконцентрувала зусилля на боротьбі з інфекційними захворюваннями на кшталт ВІЛ/СНІД, малярія і туберкульоз, чотири основні неінфекційні захворювання "відносно непомітно вийшли на перший план у країнах, що розвивалися, і тепер перетворюються на глобальну епідемію".