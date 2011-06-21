Сік - це жива вода

Працівники науково-дослідного центру при університеті Оксфорда провели дослідження, покликані з`ясувати наступне: що корисно для організму – органічна рідина (натуральні соки, рідина в рослинах) або неорганічна (водопровідна вода, вода з підземних свердловин).

При роботі з овочами і фруктами з`ясувалося, що лише методом ретельного розтирання можливо одержати звільнення з клітковини всіх корисних і життєво необхідних хімічних елементів. Для цих цілей ідеально підходять соковижималки, що діють за принципом гідравлічного преса, розтирача (млини), і звичайні відцентрові соковижималки, найпоширеніші в побутових умовах.

Отже, єдиним джерелом на Землі органічної води, яку можна назвати живою, є рослини. Це овочі і фрукти, вони натуральні, містять в собі не просто набір мінеральних речовин, а набір активних мінеральних речовин, що набагато краще засвоюються людським організмом. Соки, що одержуються з них, також зберігають свої активні властивості, зрозуміло, якщо вони знаходяться в сирому вигляді.

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